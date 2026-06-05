Messi é selecionado para o All-Star Game da MLS pela terceira vez

O astro Lionel Messi, líder do Inter Miami, foi selecionado nesta sexta-feira (5), pela terceira vez consecutiva, para o All-Star Game da Major League Soccer (MLS), um evento do qual ele ainda não participou.

O craque argentino, atual vencedor da Chuteira de Ouro e do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da liga norte-americana, integra o grupo inicial de 11 jogadores escolhidos para a partida de exibição, que os colocará frente a frente com uma equipe da liga mexicana no dia 29 de julho, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O atacante sul-coreano Son Heung-Min, peça-chave do Los Angeles FC, também foi selecionado pela primeira vez para este Jogo das Estrelas da MLS, que ocorrerá apenas dez dias após a final da Copa do Mundo de 2026.

Messi, que chegou ao Inter Miami em meados de 2023, perdeu o All-Star Game de 2024 devido a uma lesão sofrida dias antes, na final da Copa América.

Em 2025, o argentino optou por não participar do evento, o que resultou em uma suspensão de uma partida imposta pela MLS.

Messi, que fará 39 anos neste mês, teve mais uma vez um excelente início de temporada pelo Inter Miami, ocupando a segunda posição na artilharia com 12 gols em 14 jogos, um gol atrás do belga Hugo Cuypers, do Chicago Fire.

Atualmente em recuperação de uma lesão muscular, o capitão do Inter Miami está com a seleção argentina enquanto a equipe se prepara para lutar pelo tetracampeonato mundial na Copa de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os 11 jogadores anunciados pela MLS, entre os quais também está o lateral hondurenho Andy Najar (Nashville SC), foram selecionados por meio de uma votação conjunta de torcedores, jogadores e jornalistas.

Entre eles, há cinco jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026: Messi, Son Heung-Min, os americanos Tim Ream (Charlotte FC) e Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) e o sul-africano Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Os demais selecionados são o goleiro Brian Schwake (Nashville SC), os defensores Andy Nájar (Nashville SC) e Anthony Markanich (Minnesota United), os meio-campistas Zavier Gozo (Real Salt Lake) e Hany Mukhtar (Nashville SC) e o atacante Hugo Cuypers (Chicago Fire FC).

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