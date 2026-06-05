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Trump avalia que Estado entre no capital das empresas de IA

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Repórter
05/06/2026 16:53

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (5), que se reunirá com as principais empresas de inteligência artificial para analisar a possibilidade de que o Estado adquira uma participação de suas companhias.

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"Há algo muito interessante nisso, é quase como que se torna uma associação com o povo americano, vamos estudá-lo", disse Trump. 

O presidente acrescentou que se reuniria com "todas as empresas" do setor na Casa Branca na próxima semana.

"Somos líderes à frente da China, somos líderes sobre todos no mundo quanto à IA, e queremos que continue sendo assim", assegurou o presidente.

Trump assinou, na semana passada, um decreto sobre a IA que prevê a possibilidade de que o governo controle os modelos mais avançados, em nome da cibersegurança.

O texto, que restabelece um marco regulatório para a IA nos Estados Unidos, representa uma guinada conservadora para a administração Trump, até agora dominada por quem se opunha a qualquer tipo de regulação em nome da concorrência com a China.

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jz/mar/mvv

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