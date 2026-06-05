Lamine Yamal é eleito o melhor jogador da temporada da LaLiga

O jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador da temporada da LaLiga nesta sexta-feira (5), pela primeira vez em sua carreira, após liderar seu clube à conquista do bicampeonato espanhol.

O ponta de 18 anos sucede seu companheiro de equipe 'blaugrana', o brasileiro Raphinha, como vencedor do prêmio concedido pela LaLiga e sua patrocinadora, a EA Sports.

Apesar de um desconforto na região pubiana que prejudicou a primeira metade da temporada, Yamal foi a principal referência ofensiva da equipe, suprindo as ausências frequentes de Raphinha e a queda de rendimento do atacante polonês Robert Lewandowski.

Com 16 gols e 12 assistências em 28 jogos pela LaLiga, Yamal é, ao mesmo tempo, o artilheiro e o líder em assistências de sua equipe.

Graças à sua eficiência e atuações à altura de seu status de estrela, o Barça se sagrou campeão espanhol pelo segundo ano consecutivo.

Após ter ficado em segundo lugar na votação anterior da Bola de Ouro, Yamal se recupera atualmente de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no final da temporada.

Ainda assim, ele foi convocado pelo técnico Luis de la Fuente e deve ser um dos destaques da seleção espanhola na Copa do Mundo na América do Norte, que começa na próxima semana (11 de junho a 19 de julho).

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