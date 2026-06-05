Hamilton lidera dobradinha da Ferrari nos treinos livres do GP de Mônaco de F1

O piloto britânico Lewis Hamilton, dominou os treinos livres do Grande Prêmio de Fórmula 1 nesta sexta-feira (5), à frente de seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc.

Hamilton, que tem três vitórias no Principado, marcou a melhor volta com o tempo de 1:13,026, batendo Leclerc por 111 milésimos de segundo.

O heptacampeão mundial foi o mais rápido no primeiro dia de treinos em Mônaco, duas semanas depois de terminar o GP do Canadá na segunda posição.

Hamilton é um dos seis pilotos do grid atual a já ter vencido nas ruas de Monte Carlo, com vitórias em 2008, 2016 e 2019.

O holandês Max Versttapen (Red Bull) foi o terceiro mais rápido e superou a dupla da Mercedes formada pelo britânico George Russell e pelo italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato.

- Hamilton busca recorde de Senna -

Se terminar entre os três primeiros na corrida de domingo, Hamilton igualará o recorde de oito pódios em Mônaco de Ayrton Senna.

Por sua vez, o francês Isack Hadjar (Red Bull) se recuperou após uma batida na primeira sessão e conseguiu terminar em sexto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren).

O britânico Lando Norris, atual campeão mundial, teve um problema com a bateria de sua McLaren e foi apenas o 19º colocado.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o nono, atrás de seu companheiro de Audi, o alemão Nico Hülkenberg, enquanto o britânico Oliver Bearman (Haas) fechou o Top 10.

O dia foi mais uma vez desastroso para a Aston Martin, com o espanhol Fernando Alonso na 20ª posição e o canadense Lance Stroll em 22º.

A segunda sessão ocorreu sob um céu azul e com temperatura de 22°C. Verstappen foi o primeiro a marcar uma volta rápida, antes de ser superado pelos pilotos da Ferrari, com Leclerc conseguindo uma pequena vantagem sobre Hamilton.

Todos os pilotos começaram a sessão com pneus médios, exceto os da Aston Martin, que estavam com pneus macios.

Hamilton foi melhorando seu desempenho e baixou o melhor tempo para 1:13.729, sendo 279 milésimos de segundo mais rápido que Verstappen

- Carro de Sergio Pérez pega fogo -

Hadjar, que iniciou a sessão 14 minutos após sua batida na primeira, agradeceu pelo rádio à equipe pelo rápido trabalho para que pudesse retornar à pista.

A falha na bateria do carro de Norris causou uma breve intervenção do Safety Car Virtual (VSC) e, após o reinício, Leclerc assumiu a liderança da sessão, melhorando o tempo de Hamilton em 0,058 segundos.

Depois de Verstappen voltar a ser o mais rápido ao colocar pneus macios, os dois carros da Mercedes adotaram a mesma estratégia, sem conseguir se aproximar do trio da frente até que Russell finalmente marcou provisoriamente o segundo melhor tempo.

Faltando 26 minutos para o fim, as Ferrari também trocaram para pneus macios e Leclerc rapidamente recuperou a liderança com 1:13.137.

Mas Hamilton, em um dia inspirado, melhorou o tempo de seu companheiro de equipe para terminar a sessão no topo.

Nos minutos finais, o mexicano Sergio Pérez teve que parar depois que o freio dianteiro direito de sua Cadillac pegou fogo.

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