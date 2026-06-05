EUA anuncia mais de 1.100 presos durante operação antidrogas que durou três meses

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (5) mais de 1.100 detidos e 1,2 tonelada de drogas apreendidas em uma operação contra o crime organizado que se estendeu por três meses.

A operação "Limpeza de Primavera", realizada em todo o país, foi liderada pelo FBI "para combater as ameaças das gangues e melhorar a segurança pública", explicou o comunicado de imprensa.

Entre março e maio, os agentes apreenderam, entre outros itens, mais de mil armas, meia tonelada de cocaína e 300 kg de maconha.

As estatísticas do FBI mostram uma queda geral da criminalidade nos últimos anos e também das mortes por overdose, após décadas de crise sanitária causada pela dependência de opioides.

O governo afirma que o tráfico de fentanil diminuiu, droga que foi declarada uma "arma de destruição em massa" pelo presidente Donald Trump no fim de 2025.

No entanto, o número de condenados por tráfico de drogas entre 2021 e 2025 apresenta resultados bastante distintos, segundo a Comissão de Sentenças dos Estados Unidos: aumento de 4% nos casos relacionados à cocaína, queda de 80% nos casos de heroína e aumento de 135% nos casos de fentanil.

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