Petro alega fraude eleitoral na Colômbia, ao apresentar leitura errada de atas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou fraude eleitoral após o primeiro turno das eleições presidenciais, mas uma das provas que ele apresentou foi uma leitura errada das atas eleitorais, segundo uma análise da equipe de checagem da AFP.

Desde o domingo e ao longo da semana, Petro pôs em dúvida os resultados que deram como vencedor do primeiro turno o advogado Abelardo de la Espriella, candidato da extrema-direita, com uma leve vantagem sobre o candidato da esquerda e herdeiro político do presidente, o senador Iván Cepeda.

A vitória surpreendente do candidato opositor tensionou a campanha com vistas ao segundo turno, em 21 de junho, quando os dois candidatos se enfrentarão para definir o sucessor do primeiro presidente esquerdista da história do país.

Petro alegou supostas mudanças no censo eleitoral, alterações no software usado para a transmissão dos dados, manipulação de votos, entre outros argumentos que foram rechaçados por observadores internacionais.

Na última terça-feira, Petro usou um vídeo que viralizou, no qual comparou de forma errônea as atas de votação em consulados nos Estados Unidos, onde a votação foi habilitada desde a segunda-feira, 25 de maio, até o domingo, 31 de maio, e os votos foram contabilizados a cada dia em separado.

"Apresento as bases comprovadas da possível fraude", declarou Petro no X, junto da sequência em que se demonstraria que o candidato direitista obteve uma votação inflada em várias seções em consulados.

No entanto, a AFP pôde verificar que o que Petro apresentou como prova foi uma confusão.

Sem reparar nas datas, o vídeo mostra a votação do domingo, 31 de maio, em um consulado de Los Angeles, nos Estados Unidos, com 56 votos para De la Espriella. Depois, o dado é comparado com uma ata de votação na qual o candidato obteve 694 votos, sugerindo que centenas de votos foram somados ao candidato direitista em um mesmo consulado.

Mas esta se refere a um dia diferente, 25 de maio, e foi registrada em separado, explicou à AFP Diego Rubiano, representante da Missão de Observação Eleitoral colombiana.

As atas oficiais dos dois dias estão alojadas no site do Registro Civil, entidade encarregada do processo eleitoral na Colômbia.

O vídeo cita outros casos nos quais se faz uma confusão similar também com seções instaladas nos Estados Unidos.

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia qualificou o processo eleitoral na Colômbia como "transparente" e advertiu que a desinformação segue "ameaçando a confiança" nas entidades responsáveis.

O Registro Civil informou, na quarta-feira, o encerramento da apuração e informou que foram apresentadas reclamações em menos de 1% das seções por parte das testemunhas dos candidatos e partidos.

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