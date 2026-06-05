Astronautas são retirados brevemente da ISS para reparos programados

Os astronautas que trabalham na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) se refugiaram brevemente, nesta sexta-feira (5), em uma cápsula acoplada, enquanto seus colegas russos avaliavam o reparo programado de vazamentos em um módulo, informou a Nasa.

Cinco astronautas entraram brevemente na nave espacial Dragon, acoplada à ISS, como medida de precaução. A cápsula funciona como uma espécie de bote salva-vidas caso seja necessária uma evacuação.

A Nasa deu sinal verde e os astronautas puderam voltar aos seus postos.

Um porta-voz da Nasa disse à AFP que os cosmonautas da Roscosmos, a agência espacial russa, fizeram medições dos vazamentos e estavam avaliando os dados.

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