Forças americanas abordam petroleiro sancionado no Índico

As forças americanas abordaram um petroleiro no oceano Índico que estava sob sanções de Washington por transportar petróleo iraniano, anunciou o Exército nesta sexta-feira (5).

Desde o início da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, em fevereiro, Teerã impôs um bloqueio naval ao estratégico Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao oceano Índico.

Os Estados Unidos, em seguida, impuseram seu próprio bloqueio aos portos iranianos, desviaram dezenas de embarcações e abriram fogo contra seis navios que se recusaram a cumprir suas ordens.

"As forças americanas realizaram uma interdição marítima e uma abordagem, sob o direito de visita, da embarcação sem bandeira MT DAVINA, que está sob sanções e localizada no oceano Índico", declarou o Comando Indo-Pacífico dos EUA na rede X nesta sexta-feira.

"Continuaremos aplicando o direito marítimo globalmente para desmantelar redes ilícitas e interceptar embarcações que fornecem apoio material ao Irã", acrescentou o comunicado, que incluiu fotos e um vídeo da operação.

O navio Davina foi alvo de sanções em 2024 pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que alega que ele transportou petróleo do Irã para a China.

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