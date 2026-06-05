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Forças americanas abordam petroleiro sancionado no Índico

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Repórter
05/06/2026 12:44

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As forças americanas abordaram um petroleiro no oceano Índico que estava sob sanções de Washington por transportar petróleo iraniano, anunciou o Exército nesta sexta-feira (5).

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Desde o início da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, em fevereiro, Teerã impôs um bloqueio naval ao estratégico Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao oceano Índico. 

Os Estados Unidos, em seguida, impuseram seu próprio bloqueio aos portos iranianos, desviaram dezenas de embarcações e abriram fogo contra seis navios que se recusaram a cumprir suas ordens. 

"As forças americanas realizaram uma interdição marítima e uma abordagem, sob o direito de visita, da embarcação sem bandeira MT DAVINA, que está sob sanções e localizada no oceano Índico", declarou o Comando Indo-Pacífico dos EUA na rede X nesta sexta-feira.

"Continuaremos aplicando o direito marítimo globalmente para desmantelar redes ilícitas e interceptar embarcações que fornecem apoio material ao Irã", acrescentou o comunicado, que incluiu fotos e um vídeo da operação. 

O navio Davina foi alvo de sanções em 2024 pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que alega que ele transportou petróleo do Irã para a China.

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wd/sms/cjc/mel/aa

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