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Putin diz que 'não faz sentido' se reunir com Zelensky antes de alcançar um acordo

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AFP
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Repórter
05/06/2026 12:44

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O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira (5) que não há sentido em se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, antes que um acordo de paz seja alcançado, rejeitando assim a proposta de um encontro presencial. 

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"Não vejo sentido em nos reunirmos. Só faria sentido para o lado ucraniano interromper o avanço de nossas forças armadas. Só isso. E precisamos de acordos", disse Putin aos delegados no principal fórum econômico da Rússia, em São Petersburgo, um dia depois de Zelensky ter enviado a Putin uma carta aberta solicitando uma reunião. 

"Deixem os especialistas fazerem seu trabalho, deixem que desenvolvam algumas soluções, e então poderemos nos reunir", acrescentou Putin.

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bur/hgs/pb/erl/aa

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