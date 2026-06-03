Netanyahu minimiza disputa com Trump e diz que ambos compartilham objetivos sobre Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (3), em uma entrevista à CNBC, que compartilha com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o objetivo de desarmar o grupo libanês e desmilitarizar o Líbano.

Trump havia confirmado em uma entrevista publicada mais cedo no jornal New York Post que teve uma discussão com Netanyahu por telefone há dois dias, durante a qual repreendeu seu aliado pela ofensiva israelense no Líbano.

O premiê minimizou esta disputa em uma entrevista concedida ao canal de televisão americano CNBC, em Jerusalém, declarando que ele e Trump estavam alinhados no que diz respeito ao combate ao Hezbollah.

"Se quisermos salvar o Líbano, se quisermos alcançar a paz entre o Líbano e Israel, como eu quero, devemos desarmar o Hezbollah e desmilitarizar o Líbano", disse. "É um objetivo que o presidente e eu compartilhamos, e é o que devemos fazer", acrescentou.

Trump declarou ao New York Post que, durante o telefonema de segunda-feira, "estava um pouco aborrecido com ele por ficar constantemente brigando com o Líbano".

"Você disse: 'Você está louco para caralho? O que diabos você está fazendo? Eu ajudei você a ficar fora da prisão'. Isso é verdade? Você falou com ele nesses termos?", perguntou o entrevistador. "'Sim'", respondeu Trump.

"Eu disse: 'Bibi, temos que parar com isso'", continuou, utilizando o apelido de Benjamin Netanyahu.

Trump acrescentou que tem um "relacionamento muito bom" com o primeiro-ministro israelense.

Netanyahu se recusou a detalhar o conteúdo de sua conversa e indicou que o presidente americano e ele sempre haviam encontrado pontos em comum: "Concordamos em muitas coisas", observou.

"Há divergências táticas; sempre encontramos uma forma de resolvê-las, e fazemos isso como grandes amigos: podemos discordar de manhã e, à tarde, empreender uma ação conjunta", disse.

Ao ser questionado se sua relação com Trump havia mudado, o premiê respondeu: "Não".

"Ele me respeita, eu o respeito, sempre encontramos uma forma de resolver nossas diferenças", acrescentou, afirmando que o republicano foi "o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd-acc-crb/vl/erl/pb/yr/am