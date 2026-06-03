Cobolli surpreende Auger-Aliassime e avança à semifinal em Roland Garros

O tenista italiano Flavio Cobolli, número 14 do mundo, se classificou para a semifinal de Roland Garros ao eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime (N.6) nesta quarta-feira (3).

Cobolli fechou o jogo em 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4, em três horas e 24 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A classificação do jogador de 24 anos garante a presença de um italiano na grande final de domingo: seu adversário na semifinal sairá do duelo entre seus compatriotas Matteo Berrettini (N.105) e Matteo Arnaldi (N.104), que entram em quadra ainda nesta quarta.

Com a campanha em Paris até aqui, Cobolli, que este ano foi vice-campeão do ATP 500 de Munique, também no saibro, garantiu uma escalada até a décima posição no ranking do circuito masculino, que será publicado na próxima segunda-feira.

Auger-Aliassime foi mais sólido no primeiro set e soube aproveitar os inúmeros erros do italiano, que continuou mal e chegou a ficar em desvantagem de 3-1 na segunda parcial.

Mas Cobolli reagiu e foi eficiente em momentos decisivos para conseguir a virada, como no terceiro set, quando conseguiu quebrar o serviço do canadense no primeiro break point a favor.

Auger-Aliassime, por outro lado, não aproveitou as sete oportunidades de quebra que teve nesta parcial.

Mantendo o mesmo ritmo dos dois sets anteriores, Cobolli continuou pressionando, enquanto o canadense não conseguia encaixar seus golpes, como no erro não forçado no backhand que custou mais um serviço quebrado.

Jogando com calma, o italiano manteve a vantagem e garantiu a vaga na semifinal confirmando seu saque.

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