Rubio considera "absurda" preocupação dos democratas com saúde mental de Trump

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou como "absurda" a preocupação de legisladores democratas sobre a saúde mental do presidente Donald Trump, que às vezes parece adormecer durante reuniões de gabinete.

Trump, de 79 anos, é o presidente americano mais velho a ter tomado posse do cargo.

Durante uma audiência no Congresso, foram mostrados a Rubio vários vídeos nos quais Trump aparecia aparentemente de olhos fechados enquanto ele falava ao seu lado.

"Nem sequer sei como responder a isso, além de dizer que é absurdo e ridículo", declarou Rubio perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes.

"Vocês podem não gostar de suas políticas, podem não gostar das decisões que ele tomou. Mas garanto que este não é um presidente que adormece nem que tenha qualquer tipo, forma ou grau de deterioração cognitiva", acrescentou Rubio.

"E, na verdade, ele é incrivelmente ativo, muito mais do que muitas pessoas muito mais jovens que o cercam. Esses são fatos", enfatizou.

Rubio afirmou que o líder americano trabalha sem descanso e dorme muito pouco.

"Falo com ele a todas as horas do dia e da noite. Ele trabalha em horários desumanos", disse Rubio.

Trump, que completará 80 anos em 14 de junho, em grande medida evitou o escrutínio sobre sua idade e condição física que perseguiu Joe Biden no fim de seu mandato, quando o democrata era propenso a quedas e ocasionalmente se confundia com as palavras.

Uma pesquisa recente do The Washington Post/ABC News/Ipsos revelou que 59% dos entrevistados consideravam que Trump não possuía capacidade mental para governar o país, enquanto 55% opinavam que ele não tinha a saúde física necessária para fazê-lo.

Os médicos de Trump declararam que ele se encontrava em "excelente estado de saúde" após seu último exame médico na semana passada, mas recomendaram que perdesse peso.

Nos últimos meses, Trump tem mantido uma agenda pública mais leve do que a que tinha no início de seu segundo mandato.

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