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Alemanha não consegue obter assento no Conselho de Segurança da ONU

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Repórter
03/06/2026 13:52

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Pela primeira vez, a Alemanha não conseguiu ser eleita para o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (3), após Portugal e Áustria receberem mais votos para preencher as duas vagas destinadas à Europa Ocidental a partir de 2027. 

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O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros: cinco membros permanentes (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) e dez membros não permanentes, eleitos para mandatos de dois anos, com as vagas distribuídas entre diferentes regiões do mundo. 

Em uma votação secreta realizada na Assembleia Geral em Nova York para determinar as vagas europeias, três países disputavam duas vagas. Portugal e Áustria receberam 134 e 131 votos, respectivamente. 

A Alemanha, que já ocupou uma cadeira no Conselho de Segurança seis vezes e nunca havia sido rejeitada anteriormente, recebeu apenas 104 votos.

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abd/ksb/mjf/mvl/mar/aa

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