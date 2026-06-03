Polícia do Equador anuncia descoberta de oito corpos em sacos no sudoeste do país

A polícia equatoriana informou, nesta quarta-feira (3), que encontrou oito corpos em sacos em uma área costeira no sudoeste do país, considerada estratégica para o tráfico de drogas, em meio a uma onda de violência sem precedentes.

O Equador se tornou um dos países mais perigosos do continente devido à violência de inúmeras gangues envolvidas com tráfico de drogas, extorsão, mineração ilegal e outros crimes.

"Foi confirmado que oito corpos foram encontrados" nos arredores da zona de Babahoyo, disse à imprensa o coronel Galo Muñoz, chefe de polícia da região.

Oito pessoas que viajavam de Daule para Milagro (ambas no sudoeste) para realizar um trâmite desapareceram no domingo. O Ministério Público investiga se os corpos encontrados pertencem às mesmas pessoas.

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou que um bilhete foi encontrado junto aos corpos, indicando que se tratava de um "atentado" do grupo criminoso Los Lobos contra Los Choneros, dois dos principais grupos violentos do Equador.

A guerra entre as gangues pelo controle dos lucros do crime elevou a taxa de homicídios a um recorde de 51 por 100.000 habitantes no ano passado.

Muñoz acrescentou que os corpos "estão embalados" e foram levados para um instituto médico legal para identificação.

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