França prende capitão russo de petroleiro suspeito de fazer parte de frota fantasma

O capitão russo de um petroleiro apreendido, que acredita-se fazer parte da frota fantasma de Moscou, está em detenção preventiva na França, informou um promotor nesta quarta-feira (3).

A Marinha francesa abordou o Tagor no domingo em águas internacionais com a ajuda do Reino Unido, após o capitão se negar a cumprir ordens. Suspeitava-se que o navio navegava com uma bandeira falsa.

O capitão foi preso na terça-feira (2) e está sujeito a até um ano de prisão e uma multa de 150 mil euros (cerca de 875,6 mil reais), afirmou Stéphane Kellenberger, promotor de Brest (norte).

O proprietário do navio poderia receber as mesmas sanções, acrescentou.

Suspeita-se que o Tagor transportava petróleo russo ou iraniano apesar das sanções internacionais e que está ligado ao magnata do transporte Mohamad Hosein Shamkhani, segundo o site Opensanctions.org.

Shamkhani é filho de Ali Shamkhani, que foi assessor do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei. Ambos morreram em 28 de fevereiro, o primeiro dia dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano que desencadearam a guerra no Oriente Médio.

Segundo as autoridades francesas, o Tagor zarpou do porto de Murmansk, no noroeste da Rússia, e seguia rumo à cidade de Limbé, em Camarões.

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