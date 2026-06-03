Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França prende capitão russo de petroleiro suspeito de fazer parte de frota fantasma

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/06/2026 12:42

compartilhe

SIGA

O capitão russo de um petroleiro apreendido, que acredita-se fazer parte da frota fantasma de Moscou, está em detenção preventiva na França, informou um promotor nesta quarta-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Marinha francesa abordou o Tagor no domingo em águas internacionais com a ajuda do Reino Unido, após o capitão se negar a cumprir ordens. Suspeitava-se que o navio navegava com uma bandeira falsa.

O capitão foi preso na terça-feira (2) e está sujeito a até um ano de prisão e uma multa de 150 mil euros (cerca de 875,6 mil reais), afirmou Stéphane Kellenberger, promotor de Brest (norte). 

O proprietário do navio poderia receber as mesmas sanções, acrescentou.

Suspeita-se que o Tagor transportava petróleo russo ou iraniano apesar das sanções internacionais e que está ligado ao magnata do transporte Mohamad Hosein Shamkhani, segundo o site Opensanctions.org. 

Shamkhani é filho de Ali Shamkhani, que foi assessor do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei. Ambos morreram em 28 de fevereiro, o primeiro dia dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano que desencadearam a guerra no Oriente Médio.

Segundo as autoridades francesas, o Tagor zarpou do porto de Murmansk, no noroeste da Rússia, e seguia rumo à cidade de Limbé, em Camarões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aag/ah/erl/pb/rm/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia franca petroleo russia transporte ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay