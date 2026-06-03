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Hezbollah reivindica ataque contra militares no norte de Israel

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/06/2026 11:20

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O grupo libanês pró-Irã Hezbollah reivindicou, nesta quarta-feira (3), a autoria de um ataque contra militares no norte de Israel, coincidindo com o início de negociações diretas em Washington entre autoridades israelenses e libanesas. 

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"Em resposta à violação do cessar-fogo pelo exército inimigo israelense, nossos combatentes atacaram uma concentração de soldados do exército inimigo" no norte de Israel com uma saraivada de foguetes, afirmou o grupo islamista em um comunicado. 

As autoridades israelenses alertaram que suas tropas bombardearão os subúrbios do sul de Beirute caso o grupo apoiado pelo Irã dispare foguetes contra comunidades israelenses no norte, uma posição que, segundo elas, conta com o apoio de Washington.

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lk-lg/jfx/meb/erl/aa

Tópicos relacionados:

guerra israel libano

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