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Finlândia acusa homem de abusos sexuais contra 361 crianças e adolescentes

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/06/2026 10:08

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Um homem foi acusado de abusar sexualmente de 361 menores por meio das redes sociais e de distribuir pornografia infantil, anunciaram os promotores finlandeses nesta quarta-feira (3). 

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As vítimas tinham entre 9 e 15 anos na época dos crimes, que ocorreram entre 2019 e 2022. 

Em 2022, a polícia descobriu milhares de vídeos e imagens de crianças no celular do homem durante uma busca relacionada a outro caso criminal, informou a corporação. 

O homem contatava as crianças pela plataforma Snapchat. Ele pedia que elas tirassem fotos ou gravassem vídeos de si mesmas com pouca roupa ou nuas e enviassem para ele. 

Ele também pedia que elas praticassem atos sexuais, segundo a polícia. 

O homem admitiu parcialmente os atos.

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ank/jll/ef/hba/erl/dbh/aa

Tópicos relacionados:

abuso finlandia internet justica

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