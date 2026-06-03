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CBS News demite o veterano do '60 Minutes', Scott Pelley

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AFP
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Repórter
03/06/2026 09:44

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A CBS News demitiu o veterano correspondente do programa "60 Minutes" Scott Pelley na terça-feira (2), após desentendimentos sobre o futuro do programa. A demissão representa a mais recente de uma série de mudanças sob a nova direção da emissora. 

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No ano passado, a CBS passou a fazer parte da Paramount Skydance e nomeou Bari Weiss, uma crítica de longa data da política progressista, para chefiar sua divisão de notícias. 

Muitos jornalistas da CBS News pediram demissão após a nomeação de Weiss, alegando restrições à sua independência editorial. 

"Pelley dominou minha primeira reunião de equipe para me desacreditar, desacreditar minhas habilidades e minhas intenções, com notável falta de civilidade e desprezo", reclamou Nick Bilton, o recém-nomeado produtor-executivo do "60 Minutes". 

"Sua antipatia em relação ao futuro do programa foi clara e evidente. E eu a ouvi", escreveu Bilton na carta de demissão de Pelley na noite de terça-feira, segundo a CBS News. 

"Portanto, escrevo em nome (da CBS News) para informá-lo de que seu emprego com a CBS está rescindido por justa causa, com efeito imediato", acrescentou.

Em resposta, Pelley afirmou que o novo proprietário da CBS está descartando a "lenda" do icônico programa de notícias "aparentemente para ganhar a simpatia do governo Trump". 

"No mês passado, o 60 Minutes perdeu sua essência quando toda a nossa diretoria e dois de nossos melhores correspondentes foram cruelmente demitidos sem justa causa", escreveu Pelley em um comunicado citado por veículos de imprensa americanos. 

Na reunião de equipe na segunda-feira, Pelley teria acusado a diretora Weiss de "matar o programa". 

A CBS, um pilar da televisão aberta, já foi o lar de jornalistas americanos renomados como Walter Cronkite e Edward R. Murrow.

Pelley, de 68 anos, ingressou na CBS News em 1989. Anteriormente, trabalhou como âncora do "CBS Evening News". 

Trump intensificou sua hostilidade de longa data com a imprensa desde que retornou à Casa Branca, ridicularizando regularmente certos veículos de comunicação como disseminadores de "notícias falsas".

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bur-lkd/hol/fox/mr/mar/aa/fp

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