Direita e extrema direita espanholas mantêm suas alianças regionais

A direita e a extrema direita espanholas anunciaram, nesta quarta-feira (3), um acordo para governar a região de Castela e Leão, o terceiro pacto deste tipo nos últimos meses, confirmando assim a estratégia de estabelecer alianças regionais a um ano das eleições gerais.

O Partido Popular (PP) venceu as eleições regionais em meados de março nesta grande comunidade do noroeste, mas não conseguiu garantir a maioria absoluta.

Assim como em Extremadura e em Aragão, onde já tinha formado coalizões governamentais nos últimos meses, precisou do apoio do partido de extrema direita Vox para se manter no poder.

Em troca do apoio, o PP aceitou o princípio da "prioridade nacional" defendido pelo Vox, que prioriza o acesso a certos auxílios e serviços públicos com base nas "verdadeiras raízes" das pessoas na região.

"É uma vergonha nacional", disse Óscar López, ministro da Transformação Digital no governo de esquerda liderado por Pedro Sánchez. "É uma mensagem xenofóbica, é uma mensagem racista", acrescentou.

O PP e o Vox já haviam chegado a acordos em cinco regiões em 2023, mas o partido de extrema direita retirou-se desses governos de coalizão em meados de 2024 devido a uma divergência sobre a distribuição de menores estrangeiros no território.

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