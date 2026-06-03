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Internacional

Trump diz que gostaria de se reunir com o líder iraniano Mojtaba Khamenei

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/06/2026 08:20

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostaria de se reunir com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (3).

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"Eu gostaria de me encontrar com ele, e provavelmente vamos nos encontrar em algum momento, depende de como tudo vai acontecer", disse Trump ao New York Post.

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bur-lkd/ami/dbh/meb/fp/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira politica

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