Imprensa estatal do Líbano relata bombardeios israelenses
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A agência estatal de notícias do Líbano relatou nesta quarta-feira (3) um bombardeio israelense perto de Beirute e ataques no sul do país, no segundo dia de negociações em Washington entre os dois países.
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A agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa.
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