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Imprensa estatal do Líbano relata bombardeios israelenses

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/06/2026 06:20

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A agência estatal de notícias do Líbano relatou nesta quarta-feira (3) um bombardeio israelense perto de Beirute e ataques no sul do país, no segundo dia de negociações em Washington entre os dois países.

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A agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa.

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lg/ser/dbh/meb/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel libano

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