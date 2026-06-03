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Incêndio em hotel de Nova Délhi deixa pelo menos 21 mortos

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AFP
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Repórter
03/06/2026 06:20

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Pelo menos 21 pessoas morreram nesta quarta-feira (3) em um incêndio em um hotel na capital da Índia, cuja origem ainda não foi determinada, informou a polícia.

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Mais de 40 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, segundo a força de segurança. As chamas já foram controladas, informaram as autoridades.

"As operações de resgate e busca prosseguem e todos os serviços envolvidos permanecem mobilizados no local para prestar assistência às vítimas", afirma um comunicado policial.

A polícia não informou detalhes sobre as causas do incêndio que destruiu o Flourish Stay, um 'bed-and-breakfast' localizado na zona sul de Nova Délhi, uma megacidade de 30 milhões de habitantes.

Muitas vítimas são cidadãos de países africanos que viajaram à Índia para receber tratamento médico, informou a imprensa local.

"Minhas condolências aos que perderam seus entes queridos", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi na rede social X.

Incêndios são frequentes na Índia devido à precariedade das infraestruturas e porque as normas de segurança e evacuação nem sempre são aplicadas.

Em março, um incêndio provocado por um curto-circuito matou pelo menos 10 pacientes em um hospital na cidade de Cuttack, no leste do país.

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sai/abh/mjw/dbh/meb/arm/dbh/fp

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