Drones ucranianos atingem São Petersburgo antes de fórum econômico

Drones ucranianos atingiram instalações de energia e militares em São Petersburgo nesta quarta-feira (3), pouco antes do início de um importante fórum econômico na cidade com várias autoridades russas, incluindo o presidente Vladimir Putin, informaram fontes dos dois países.

O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um evento anual de três dias que deve receber quase 20 mil convidados de 130 países, já foi o principal encontro da Rússia para atrair investidores e empresas ocidentais.

O ataque desta quarta-feira aconteceu um dia após os lançamentos de mísseis e drones russos que mataram 23 pessoas em toda a Ucrânia.

O governador da segunda maior cidade da Rússia, Alexander Beglov, disse que "várias" infraestruturas foram danificadas pelo impacto dos drones, que não provocaram vítimas fatais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que as aeronaves não tripuladas atingiram o terminal de petróleo de São Petersburgo e a base militar de Kronstadt. Kiev chama os ataques de retaliação de "sanções de longo alcance".

"O plano da Ucrânia para sanções de longo alcance está sendo implementado exatamente como é necessário para alcançar a paz", escreveu o mandatário nas redes sociais, em uma mensagem acompanhada por um vídeo de um depósito de petróleo em chamas.

Os ataques forçaram o fechamento por várias horas do principal aeroporto de São Petersburgo.

Autoridades ucranianas afirmaram que a ação tinha como objetivo perturbar o evento de três dias que deve contar com a participação do presidente Vladimir Putin.

"O fórum de Petersburgo começa com uma bonita coluna de fumaça preta ao fundo após os ataques ucranianos", escreveu nas redes sociais Sergii Sternenko, conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, ao lado de um vídeo dos delegados caminhando em direção à sede do evento com a fumaça visível ao fundo.

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