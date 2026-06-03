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Irã acusa Kuwait e Bahrein de permitirem ataques americanos contra petroleiro e uma ilha

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AFP
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Repórter
03/06/2026 06:20

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O Irã acusou Kuwait e Bahrein de permitirem que os Estados Unidos utilizem seus territórios para lançar ataques contra um petroleiro e uma de suas ilhas, ao mesmo tempo em que denunciou a agressão de Washington.

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A República Islâmica "condena o uso colonialista que os Estados Unidos fazem do território e da infraestrutura dos países da região para levar adiante seus planos agressivos contra o Irã, e ressalta a responsabilidade direta e inequívoca dos líderes do Kuwait e do Bahrein pelos atos de agressão da noite passada", afirmou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado.

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ap-sbr/ser/dc/arm/dbh/fp

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