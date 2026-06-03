Drones iranianos atingem aeroporto do Kuwait e deixam vários feridos

Drones iranianos atingiram o Aeroporto Internacional do Kuwait, um ataque que deixou vários feridos e provocou a suspensão do tráfego aéreo, afirmaram nesta quarta-feira (3) as autoridades do país do Golfo Pérsico, aliado dos Estados Unidos.

O ataque representa um teste para o cessar-fogo de 8 de abril, que era respeitado em grande medida apesar de ações esporádicas, após mais de um mês da guerra desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"Drones inimigos atacaram hoje o terminal de passageiros (T1) do Aeroporto Internacional do Kuwait, no âmbito de uma agressão iraniana, o que provocou importantes danos materiais e deixou várias pessoas feridas", afirmou o Exército do país na rede social X.

Sem revelar o número de pessoas afetadas, a mensagem informa que os feridos estavam recebendo atendimento médico.

A agência estatal de notícias Kuna informou que, diante da emergência, a autoridade de aviação civil suspendeu o tráfego aéreo e desviou os voos para outros terminais.

A Guarda Revolucionária do Irã acusou os Estados Unidos por um ataque contra uma torre de comunicações na ilha iraniana de Qeshm, mas não afirmou de maneira explícita que atacou o aeroporto do Kuwait.

"Em resposta a esta agressão, sua base aérea e os helicópteros localizados em um dos países da região, assim como o quartel-general da Quinta Frota americana, foram atacados com mísseis e drones pela Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária", afirma um comunicado publicado pelo exército ideológico iraniano.

O aeroporto do Kuwait foi alvo de vários ataques antes da entrada em vigor da trégua entre Irã e Estados Unidos. O terminal havia retomado completamente suas operações em 1º de junho.

O Irã acusa o Kuwait e outros países do Golfo de permitirem que os Estados Unidos lancem ataques a partir de seus territórios.

Um pouco antes, o Exército americano informou que havia "neutralizado com sucesso" uma série de ataques iranianos com mísseis e drones contra o Kuwait e o Bahrein, além de ter bombardeado a ilha iraniana de Qeshm.

"Dois mísseis iranianos lançados na direção do Kuwait caíram antes de alcançar o território ou se desintegraram em voo, e três mísseis lançados contra o Bahrein foram imediatamente interceptados pelas defesas aéreas americanas e bareinitas", afirmou o Comando Central para o Oriente Médio.

As autoridades do Bahrein anunciaram que interceptaram três mísseis e vários drones lançados pelo Irã.

Uma fonte do governo dos Emirados Árabes pediu uma posição unida do Golfo após os ataques contra o Kuwait e o Bahrein, segundo a imprensa local.

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