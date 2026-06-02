Polícia de Honduras prende suposto mentor de ataque que deixou 19 mortos

A polícia de Honduras prendeu nesta terça-feira (2) o suposto autor intelectual de um ataque armado ocorrido em 21 de maio, que deixou 19 mortos no norte do país, informou o governo.

O massacre ocorreu em uma localidade do município de Trujillo, no departamento de Colón, região onde atuam dois grupos rivais que tomaram duas propriedades de uma empresa privada, além de disputar rotas do tráfico de drogas, segundo autoridades.

Identificado como Carlos Molina, 27, o detido é "o principal autor intelectual e material dessas mortes", disse o ministro da Segurança, Gerzón Velásquez. Ele foi preso durante uma operação realizada a 90 km do local do massacre, informou a polícia.

"As pessoas que morreram nesse evento eram funcionários de uma dessas duas estruturas" criminosas que disputavam a ocupação e exploração irregular de propriedades, disse Velásquez. Segundo o governo, pelo menos seis pessoas participaram do massacre.

O país enfrenta um aumento da violência, em meio a reformas na segurança pública. O Congresso aprovou uma reforma para classificar os grupos criminosos como terroristas e aumentar as penas para seus membros. Também autorizou os militares a participar de trabalhos de segurança pública.

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