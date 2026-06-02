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Candidato de extrema direita da Colômbia promete se relacionar com EUA 'como nunca antes' após apoio de Trump

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Repórter
02/06/2026 22:52

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O candidato de extrema direita à presidência da Colômbia, Abelardo de la Espriella, prometeu nesta terça-feira (2) que manterá uma relação “como nunca antes” com os Estados Unidos se vencer o segundo turno contra a esquerda, após receber o apoio de Donald Trump.

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No domingo, o advogado milionário de 47 anos surpreendeu ao vencer o primeiro turno à frente do candidato governista. Sob o governo do esquerdista Gustavo Petro, a Colômbia manteve relações tensas com Trump.

O presidente americano expressou nesta terça seu respaldo a De la Espriella. "Os resultados desta eleição são muito importantes para o futuro da Colômbia e sua relação com os Estados Unidos. (...) tenho a honra de conceder a Abelardo meu completo e total apoio", escreveu em sua rede Truth Social.

Os Estados Unidos “são determinantes para combater o crime e o narcoterrorismo”, disse o candidato colombiano ao agradecer o apoio de Washington durante uma entrevista à revista Semana.

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das/vel/ic

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