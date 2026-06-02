Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército dos EUA afirma ter repelido ataques com mísseis iranianos no Golfo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/06/2026 21:16

compartilhe

SIGA

As forças americanas repeliram vários ataques iranianos na região do Golfo, onde interceptaram mísseis dirigidos contra o Bahrein e drones que tinham como alvo embarcações civis, indicou nesta terça-feira (2) o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Irã lançou vários mísseis balísticos contra países da região, mas todos falharam em seus objetivos", segundo um comunicado no X desse comando militar. Nenhum militar americano ficou ferido, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ube/ph/nn/cr/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay