Exército dos EUA afirma ter repelido ataques com mísseis iranianos no Golfo
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As forças americanas repeliram vários ataques iranianos na região do Golfo, onde interceptaram mísseis dirigidos contra o Bahrein e drones que tinham como alvo embarcações civis, indicou nesta terça-feira (2) o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio.
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"O Irã lançou vários mísseis balísticos contra países da região, mas todos falharam em seus objetivos", segundo um comunicado no X desse comando militar. Nenhum militar americano ficou ferido, acrescentou.
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