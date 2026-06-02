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EUA imobiliza navio por violar bloqueio de portos iranianos

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Repórter
02/06/2026 19:18

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As forças americanas lançaram um míssil para incapacitar um navio que tentava navegar em direção a um porto iraniano, em violação de um bloqueio imposto por Washington, informou o Exército nesta terça-feira (2).

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Desde 13 de abril, quando o bloqueio começou, Washington deteve à força seis navios por supostamente tentarem burlar a restrição.

O petroleiro M/T Lexie, com bandeira de Botsuana e sem carga, "ignorou repetidos avisos" durante um período de 24 horas, e uma aeronave de guerra "acabou inutilizando a embarcação ao disparar um míssil Hellfire contra a casa de máquinas", segundo um comunicado do Centcom, o comando militar americano responsável pelas operações no Oriente Médio. Não foi mencionado se o ataque deixou vítimas.

Na sexta-feira, de forma semelhante, o Exército atacou um cargueiro com bandeira da Gâmbia depois de o navio não obedecer aos avisos.

Nos dias 8 e 6 de maio e em 19 de abril, o Exército americano inutilizou quatro navios com bandeira iraniana.

As forças de Teerã mantêm fechado o acesso pelo Estreito de Ormuz desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro e deram início à guerra.

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wd/msp/cr/lb/nn/ic/am

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