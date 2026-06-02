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Internacional

João Fonseca é eliminado por Mensik nas quartas de final de Roland Garros

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/06/2026 18:32

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O tenista brasileiro João Fonseca, 30º do ranking mundial, resistiu o quanto pôde, mas acabou sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik (27º) que avançou às semifinais de Roland Garros na noite desta terça-feira (2) com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7/3), numa batalha de 2 horas e 44 minutos.

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Aos 20 anos, Mensik disputará sua primeira semifinal de Grand Slam na sexta-feira, contra o número 3 do mundo e grande favorito, o alemão Alexander Zverev. 

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aco/cpb/aam

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tenis

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