Lula acusa Rubio de ser 'inimigo mortal' de países da América Latina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta terça-feira (2) o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de ser um "inimigo mortal" de vários países latino-americanos, após Washington ameaçar impor novas tarifas sobre produtos brasileiros.

A relação de altos e baixos entre Brasil e Estados Unidos voltou a ficar tensa menos de um mês após uma reunião de três horas entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, que ambos consideraram positiva. O escritório do Representante Comercial americano acusou o Brasil de práticas comerciais desleais em setores como redes sociais, propriedade intelectual e desmatamento, e ameaçou impor uma tarifa geral de 25%.

Lula destacou que o anúncio foi feito enquanto os dois países ainda negociavam. Ele disse que havia concordado com Trump com um prazo de 30 dias para resolver as divergências comerciais.

Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula para as eleições presidenciais deste ano, reuniu-se com Trump e Rubio em Washington.

"O tal do Marco Rubio, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, não estava na reunião que fiz com o Trump", disse Lula, referindo-se a uma possível participação do chefe do Departamento de Estado na decisão. O presidente brasileiro também chamou Flávio Bolsonaro de "traidor", por ter pedido a outro país que "se intrometesse nas decisões brasileiras".

Este é o segundo revés de Lula desde a reunião com Trump. O primeiro ocorreu na semana passada, quando os Estados Unidos designaram as duas principais facções criminosas do Brasil, o PCC e o CV, como grupos terroristas, apesar da oposição de Brasília.

Flávio ressaltou que pediu "expressamente" a Trump e Rubio que não taxassem as empresas brasileiras, mas disse que "eles não confiam no Lula". Trump divulgou hoje fotos de seu encontro com o senador, que descreveu como "um jovem inteligente que ama muito o seu país".

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