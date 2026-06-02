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Incerteza sobre negociação EUA-Irã mantém petróleo em alta

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Repórter
02/06/2026 17:44

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Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (2), prolongando um repique iniciado na véspera pela falta de avanços para encerrar o conflito no Oriente Médio.

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O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,07%, a 96 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, subiu 1,74%, a 93,76 dólares.

No final da semana passada, os operadores tinham expressado a esperança de que os Estados Unidos e o Irã selassem um cessar-fogo duradouro.

"Infelizmente, isso não aconteceu", o que "provocou um repique dos preços do petróleo", destacou David Morrison, analista da Trade Nation.

Embora o presidente americano, Donald Trump, tenha assegurado, nesta terça-feira, que os diálogos entre os Estados Unidos e o Irã prosseguiam "sem interrupção", isto não bastou para acalmar os investidores.

Eles sabem que Teerã exige que qualquer acordo com Washington inclua o fim das hostilidades no front libanês, onde Israel continua com seus bombardeios.

Enquanto isso, a navegação no Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra circulavam 20% do petróleo e do gás consumidos no mundo, segue praticamente impossível, devido ao duplo bloqueio imposto por Estados Unidos e Irã.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse, nesta terça, que Washington estava disposto a suspender o bloqueio aos portos iranianos se Teerã permitir a livre navegação em Ormuz.

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tmc/ni/kal/mvl/dga/mvv/am

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