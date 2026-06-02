Airbus conclui primeiro voo de testes do A350-1000ULR, capaz de voar até 22 horas

A fabricante aeronáutica europeia Airbus anunciou, nesta terça-feira (2), ter realizado com sucesso o primeiro voo de testes de seu A350-1000ULR, aeronave capaz de voar até 22 horas seguidas e cuja entrega tem sofrido atrasos.

"A aeronave, equipada com instrumentos específicos para testes, voou por três horas e 43 minutos, alcançando uma altitude levemente superior a 41.000 pés" (12.500 m), informou a Airbus em um comunicado.

O avião decolou e pousou na cidade francesa de Toulouse.

Este avião está destinado à companhia aérea australiana Qantas "para permitir voos sem escala entre Sydney e Londres pela primeira vez, uma distância de quase 10.000 milhas náuticas" (18.500 km), acrescentou a Airbus.

A Qantas deve receber seu primeiro A350-1000ULR (de "ultra long range" em inglês, ou ultralongo alcance) em abril de 2027, enquanto a princípio tinha previsto inaugurar esta rota em 2025 e, mais recentemente, ao final de 2026.

A companhia encomendou 12 destes aviões, além de outros 12 A350-1000 destinados a voos de longa distância, mas com um percurso um pouco mais curto.

O voo comercial mais longo em operação atualmente é o da Singapore Airlines, entre Singapura e o aeroporto JFK, de Nova York, com aproximadamente 15.350 km e duração de mais de 18 horas.

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