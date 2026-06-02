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Encontrado túnel usado para traficar drogas entre México e EUA

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Repórter
02/06/2026 16:56

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Autoridades dos Estados Unidos encontraram um túnel ligando o México a uma loja varejista da Califórnia, que era usado para o tráfico de drogas.

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A passagem subterrânea se estende da cidade mexicana de Tijuana até um local no Porto de Entrada Mesa de Otay, na americana San Diego (Califórnia), por onde passou uma carga de cocaína avaliada em 45 milhões de dólares (R$ 225,6 milhões, na cotação atual).

O túnel de 590 metros de extensão fica a 16,8 metros de profundidade e tem até 1,4 metro de altura.

Conta com paredes reforçadas, sistemas de vias e ventilação e fornecimento de eletricidade. Era acessado por meio de um elevador de carga elétrico.

Investigadores da Segurança Nacional vigiaram durante meses as pessoas que se movimentavam na loja Buy 4 Less, no lado americano da fronteira.

Ao fazer uma batida no local, as autoridades encontraram mais de uma tonelada de cocaína que tinha sido transportada pelo túnel.

"As organizações criminosas continuam buscando formas de explorar nossa fronteira", disse Justin de la Torre, chefe da Patrulha Fronteiriça do setor de San Diego.

Quatro pessoas, duas de San Diego e duas do México, foram acusadas de ter vínculos com narcotráfico.

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hg/ksb/lb/dga/mvv/am

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