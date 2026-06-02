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Bélgica vence Croácia (2-0) em amistoso de preparação para Copa de 2026

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AFP
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Repórter
02/06/2026 15:56

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A Bélgica derrotou a Croácia por 2 a 0, fora de casa, nesta terça-feira (2), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, que tem início na próxima semana, com Romelu Lukaku sendo o grande destaque.

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O maior artilheiro da história dos 'Diabos Vermelhos' alcançou a marca de 90 gols nos segundos finais da partida, tendo atuado apenas nos últimos vinte minutos do jogo. Lukaku não disputava um jogo com a camisa da sua seleção há um ano. 

O atacante do Napoli, prejudicado neste ano por uma lesão no quadril, parece estar totalmente recuperado às vésperas do Mundial, apesar de ter jogado apenas 64 minutos por seu clube ao longo de toda a temporada. 

A Bélgica abriu o placar aos 38 minutos com um gol de Youri Tielemans, diante de uma seleção croata que iniciou a partida sem oferecer grande ameaça, com um único chute, de Luka Modric, pouco antes do intervalo, para a defesa de Thibaut Courtois. 

No segundo tempo, os anfitriões pressionaram em busca do empate, mas sem sucesso: Ante Budimir acertou a trave com um disparo (61') antes que Hans Vanaken, da Bélgica, também acertasse a trave. 

Já nos acréscimos, Lukaku garantiu a vitória neste penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo. No sábado, a Bélgica vai receber a Tunísia em Bruxelas antes de embarcar para a América do Norte, onde Egito, Irã e Nova Zelândia a aguardam no Grupo G. 

O técnico Rudi Garcia utilizou este amistoso para testar um sistema inteiramente novo, baseado em uma linha de três defensores bastante experimental, mas que funcionou. O meia do Aston Villa, Amadou Onana, foi posicionado no centro, com Nathan Ngoy à sua direita e Arthur Théate à esquerda.

A Croácia vai enfrentar a Eslovênia no domingo, em seu último teste antes de iniciar sua campanha na Copa contra a Inglaterra, no dia 17 de junho, em Dallas, pelo Grupo L, que é completado por Panamá e Gana.

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bnl/dam/ma/aam/cb

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