Inglaterra inicia na Flórida sua preparação para Copa do Mundo de 2026
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A Inglaterra iniciou nesta terça-feira (2) sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 em Palme Beach, na Flórida, onde fará amistosos contra Nova Zelândia e Costa Rica, antes de se concentrar em Kansas City para a disputa do torneio.
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A seleção inglesa, que estreia no Mundial no dia 17 de junho contra a Croácia, em Dallas, fez uma atividade de uma hora para se adaptar às condições da Flórida: 32ºC à sombra e alta umidade.
Apesar do calor, os jogadores se mostraram sorridentes e focados durante o treinamento, no qual realizaram vários circuitos de exercícios de passes e dribles e terminaram com um coletivo.
"Estou acostumado com um clima muito pior do que este, chuvoso e com temperaturas mais baixas. Mas é bom estar aqui para se adaptar ao que vai ser na Copa do Mundo", disse o atacante Ollie Watkins após o treino.
O experiente meio-campista Jordan Henderson, de 35 anos, resumiu a atmosfera do grupo: "Estamos aqui para dar o nosso máximo e fazer um grande torneio juntos", declarou. "Não há nada mais emocionante no futebol do que a Copa do Mundo".
Kobbie Mainoo, do Manchester United, comemorou a oportunidade de participar de um Mundial, algo com que sonha desde garoto, e falou sobre a importância de ir passo a passo em uma competição tão importante.
"Quando você olha muito à frente na Copa, pode parecer um pouco assustador, por isso estamos focados no agora", disse o jogador de 21 anos.
O objetivo, em todo caso, é claro para o elenco comandado pelo alemão Thomas Tuchel, que conta com estrelas como Harry Kane, do Bayern de Munique, e Jude Bellingham, do Real Madrid.
O treinador surpreendeu ao deixar de fora da convocação de 26 jogadores grandes nomes do futebol europeu, como Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City) e Cole Palmer (Chelsea).
A Inglaterra, campeão mundial em 1966, fará dois amistosos de preparação na Flórida antes do torneio: contra a Nova Zelândia, no próximo sábado, em Tampa; e contra a Costa Rica, em Orlando, no dia 10 de junho.
"Somos uma grande nação e não tivemos o sucesso que queríamos nessas competições anteriormente, então o nosso objetivo é, obviamente, vencer a Copa do Mundo", disse Watkins.
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