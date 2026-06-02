Rubio afirma que grande contrato de armas com Taiwan 'continua sob análise'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (2) que um acordo de armamento em larga escala para Taiwan "continua sob análise" e assegurou que a política dos EUA em relação à ilha "não mudou".

"Há uma segunda venda em andamento, que, acredito, é de 14 bilhões de dólares (70 bilhões de reais), e continua sob análise", declarou Rubio ao ser questionado sobre o assunto durante uma audiência perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado.

"Não houve nenhuma mudança na política dos EUA em relação a Taiwan", insistiu ele, algumas semanas após a viagem do presidente americano a Pequim.

O presidente americano, Donald Trump, disse que reservava sua opinião sobre a continuidade das entregas solicitadas por Taipei e afirmou, após sua visita, que se tratava de "um excelente trunfo de negociação" com Pequim.

"Acho que está claro que o lado chinês gostaria de ver uma mudança, mas não houve nenhuma mudança nesse sentido", acrescentou Rubio nesta terça-feira.

Ele lembrou que os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas de 11,1 bilhões de dólares (55,6 bilhões de reais) em dezembro, "a maior venda de armas já realizada, uma venda colossal para Taiwan".

O secretário interino da Marinha dos EUA, Hung Cao, declarou no mês passado que as vendas de armas para Taiwan estavam suspensas.

Os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Taiwan, mas são legalmente obrigados por tratados a fornecer-lhe os meios para se defender.

Taiwan vive sob a ameaça de um ataque da China, que considera a ilha parte de seu território e não descarta o uso da força para tomá-la.

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