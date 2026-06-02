Rubio diz que líder iraniano Khamenei está 'cada vez mais envolvido' em diálogo com EUA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta terça-feira (2) que acredita que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está cada vez mais envolvido nas negociações com Washington.

Rubio fez as declarações ao Senado em um momento em que as conversas para pôr fim à guerra de três meses que envolveu o Oriente Médio e provocou uma crise energética mundial estão estagnadas.

"Acredito que há indícios de que ele está participando cada vez mais, em algum nível", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado.

"Todas as comunicações dele foram por escrito e por meio de intermediários", precisou em seguida.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, sucedeu seu pai, Ali Hosseini Khamenei, que morreu na primeira onda de ataques americano-israelenses em 28 de fevereiro, que desencadeou a guerra.

Rubio expressou sua esperança de alcançar um acordo com o Irã, ao mesmo tempo em que insistiu que Teerã deve limitar severamente seu programa nuclear para que as sanções sejam suspensas.

"Existe uma possibilidade diante de nós, que poderia se concretizar hoje, amanhã ou na próxima semana", disse Rubio.

O Irã deve aceitar reabrir o Estreito de Ormuz, a principal via marítima para o petróleo e o gás do Golfo, advertiu.

"Eles têm que anunciar com toda clareza: 'O estreito está agora aberto, não estamos cobrando nenhum pedágio'".

"Ajudaremos a retirar as minas que eles colocaram ali e eles não dispararão contra os navios", precisou.

Além disso, assinalou, "eles têm que aceitar negociar limitações severas e prolongadas e/ou o cancelamento da atividade de enriquecimento".

"O Irã sofre sanções porque enriqueceu urânio a níveis muito altos, o Irã sofre sanções por suas atividades nucleares; se aceitar renunciar a essas coisas, haverá alívio das sanções".

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