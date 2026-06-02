Richard Gere acusa Trump de 'destruir quase tudo de bom' dos EUA

O ator Richard Gere criticou, nesta terça-feira (2), o presidente americano, Donald Trump, qualificando-o como "louco" e afirmando que ele "destruiu quase tudo de bom" dos Estados Unidos.

"Estamos vivendo o momento mais sombrio que já presenciei neste planeta", declarou o ator de 76 anos, protagonista de "Uma Linda Mulher", na cerimônia de entrega dos prêmios Václav Havel de Dissidência Criativa, em Oslo, na Noruega.

"Quem poderia imaginar que os Estados Unidos chegariam a este ponto? Quem poderia imaginar que um louco como este seria presidente dos Estados Unidos?", indagou Gere a um público de centenas de pessoas.

"No primeiro dia, este sujeito destruiu quase tudo de bom que havia no governo dos Estados Unidos e em seu povo", afirmou.

O ator já havia demonstrado sua rejeição a Trump em fevereiro de 2025, quando o chamou de "valentão".

Gere anunciou nesta terça-feira, no Fórum de Oslo pela Liberdade, os prêmios para o artista chinês preso Gao Zhen e o dissidente antimilitar birmanês Sai.

"Precisamos perceber os sinais, esta ditadura de monstros, a rapidez com que tudo acontece. Precisamos ficar alertas", advertiu o ator.

Defensor do Tibete e convertido ao budismo, ele se reuniu em várias ocasiões com Dalai Lama, o líder espiritual tibetano exilado, a quem a China acusa de incentivar o separatismo na região do Himalaia.

Desde 2024, ele vive na Espanha com sua terceira esposa, a espanhola Alejandra Silva.

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