Ancelotti diz que não tem 'pressa' com a recuperação de Neymar

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (2) que não tem pressa com a recuperação de Neymar, cuja lesão na panturrilha "está progredindo bem", faltando 11 dias para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

O craque, de 34 anos, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e é dúvida para o primeiro jogo do Brasil no Mundial, contra o Marrocos, no dia 13.

"Está progredindo bem, está trabalhando bem, não temos pressa", disse Ancelotti ao chegar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a delegação brasileira ficará concentrada, segundo um vídeo divulgado pela Fifa.

Maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols, Neymar não veste a 'Amarelinha' desde outubro de 2023 devido a recorrentes problemas físicos.

"Essa Copa do Mundo não tem um favorito, o Brasil vai competir com todos as outras equipes", comentou Ancelotti sobre as expectativas para o torneio.

Antes da estreia no Mundial, a Seleção fará um último amistoso de preparação, contra o Egito, no próximo sábado, em Cleveland.

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