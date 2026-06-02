Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ancelotti diz que não tem 'pressa' com a recuperação de Neymar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/06/2026 13:44

compartilhe

SIGA

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (2) que não tem pressa com a recuperação de Neymar, cuja lesão na panturrilha "está progredindo bem", faltando 11 dias para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O craque, de 34 anos, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e é dúvida para o primeiro jogo do Brasil no Mundial, contra o Marrocos, no dia 13.

"Está progredindo bem, está trabalhando bem, não temos pressa", disse Ancelotti ao chegar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a delegação brasileira ficará concentrada, segundo um vídeo divulgado pela Fifa.

Maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols, Neymar não veste a 'Amarelinha' desde outubro de 2023 devido a recorrentes problemas físicos.

"Essa Copa do Mundo não tem um favorito, o Brasil vai competir com todos as outras equipes", comentou Ancelotti sobre as expectativas para o torneio.

Antes da estreia no Mundial, a Seleção fará um último amistoso de preparação, contra o Egito, no próximo sábado, em Cleveland.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ffb/app/raa/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 bra fbl grupoc mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay