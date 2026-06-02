Hezbollah não aceitará 'cessar-fogo parcial' com Israel, disse alto funcionário à AFP

O Hezbollah não aceitará um "cessar-fogo parcial" com Israel afirmou, nesta terça-feira (2), um alto funcionário do grupo apoiado pelo Irã, rejeitando a suspensão dos ataques ao norte de Israel em troca da não agressão de Israel aos subúrbios do sul de Beirute.

"Não aceitaremos um cessar-fogo parcial", declarou Mahmoud Qomati à AFP em um comunicado, acrescentando que "o inimigo sionista deve saber que qualquer agressão contra os subúrbios pode provocar uma resposta mais profunda e contundente" do grupo.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo que, segundo autoridades libanesas, previa a não agressão de Israel aos subúrbios do sul de Beirute em troca da não agressão do Hezbollah ao território israelense.

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