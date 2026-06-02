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Hezbollah não aceitará 'cessar-fogo parcial' com Israel, disse alto funcionário à AFP

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Repórter
02/06/2026 13:22

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O Hezbollah não aceitará um "cessar-fogo parcial" com Israel afirmou, nesta terça-feira (2), um alto funcionário do grupo apoiado pelo Irã, rejeitando a suspensão dos ataques ao norte de Israel em troca da não agressão de Israel aos subúrbios do sul de Beirute.

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"Não aceitaremos um cessar-fogo parcial", declarou Mahmoud Qomati à AFP em um comunicado, acrescentando que "o inimigo sionista deve saber que qualquer agressão contra os subúrbios pode provocar uma resposta mais profunda e contundente" do grupo. 

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo que, segundo autoridades libanesas, previa a não agressão de Israel aos subúrbios do sul de Beirute em troca da não agressão do Hezbollah ao território israelense.

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at/nad/dcp/pb/pc/aa

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