Zverev elimina Jódar e pode ser adversário de João Fonseca em Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, eliminou o espanhol Rafael Jódar (N.29) nesta terça-feira (2) e pode ser o adversário do brasileiro João Fonseca na semifinal de Roland Garros.

Zverev bateu Jódar por 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 6-1 e 6-3, em duas horas e 25 minutos de jogo na quadra Philippe Chatrier.

O alemão de 29 anos poderá ser o adversário de João Fonseca num eventual confronto por uma vaga na final do Grand Slam parisiense.

João, de 19 anos e número 30 do mundo, enfrenta ainda nesta terça-feira outra revelação do tênis, o tcheco Jakub Mensic (20 anos e N.27), pelas quartas de final.

Contra Jódar, Zverev começou tendo dificuldades e chegou a ficar em desvantagem de 5-2 no primeiro set, mas conseguiu reagir a tempo de fechar a parcial no tie break.

A partir do segundo set, o número 3 do mundo mostrou um jogo muito mais sólido e praticamente não cometeu erros, sem dar brechas para o jovem espanhol de 19 anos surpreender.

Além do domínio absoluto que tem demonstrado nas quadras parisienses, Zverev teve seu status de favorito ao título reforçado pela ausência do bicampeão Carlos Alcaraz, que desistiu da competição devido a uma lesão no punho direito, e pelas eliminações precoces de Jannik Sinner (segunda rodada) e Novak Djokovic (terceira rodada).

"Quero ir até o fim neste torneio. Foi um teste difícil contra um jogador muito bom. Cheguei à semifinal. Por enquanto, é só isso", declarou após a vitória o alemão, que busca seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

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