Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Recém-aposentado, Dante inicia carreira de técnico na equipe B do Bayern de Munique

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/06/2026 12:48

compartilhe

SIGA

O ex-zagueiro brasileiro Dante, que se aposentou ao final da temporada europeia jogando pelo Nice, da França, vai iniciar sua carreira como treinador à frente da equipe B do Bayern de Munique, clube ao qual retorna depois de 11 anos, anunciou o Gigante da Baviera nesta terça-feira (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos 42 anos, Dante pendurou as chuteiras após o jogo de volta da repescagem contra o rebaixamento no Campeonato Francês, disputado na última sexta-feira, no qual o Nice conseguiu se manter na primeira divisão graças à vitória por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne.

Para dar seus primeiros passos como treinador, o brasileiro optou pelo Bayern, clube que defendeu entre 2012 e 2015, período em que conquistou três vezes a Bundesliga (2013, 2014 e 2015) e a Liga dos Campeões de 2013.

"Estou extremamente empolgado com esta função no meu ex-clube, o Bayern, e quero agradecer à diretoria pela confiança. Estou ansioso para trabalhar com todos os jogadores, a comissão técnica e a diretoria", declarou Dante em comunicado divulgado pelo Bayern.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cto/pm/mcd/cb/aa

Tópicos relacionados:

bra fbl fra ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay