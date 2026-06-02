Recém-aposentado, Dante inicia carreira de técnico na equipe B do Bayern de Munique
O ex-zagueiro brasileiro Dante, que se aposentou ao final da temporada europeia jogando pelo Nice, da França, vai iniciar sua carreira como treinador à frente da equipe B do Bayern de Munique, clube ao qual retorna depois de 11 anos, anunciou o Gigante da Baviera nesta terça-feira (2).
Aos 42 anos, Dante pendurou as chuteiras após o jogo de volta da repescagem contra o rebaixamento no Campeonato Francês, disputado na última sexta-feira, no qual o Nice conseguiu se manter na primeira divisão graças à vitória por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne.
Para dar seus primeiros passos como treinador, o brasileiro optou pelo Bayern, clube que defendeu entre 2012 e 2015, período em que conquistou três vezes a Bundesliga (2013, 2014 e 2015) e a Liga dos Campeões de 2013.
"Estou extremamente empolgado com esta função no meu ex-clube, o Bayern, e quero agradecer à diretoria pela confiança. Estou ansioso para trabalhar com todos os jogadores, a comissão técnica e a diretoria", declarou Dante em comunicado divulgado pelo Bayern.
