Rubio afirma que líder iraniano Khamenei está 'cada vez mais envolvido' no diálogo com os EUA
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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (2) acreditar que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, está cada vez mais envolvido nas negociações com Washington.
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"Acho que há indícios de que ele está cada vez mais envolvido, em algum nível", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado.
"Todas as suas comunicações foram feitas por escrito e por meio de intermediários", acrescentou.
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