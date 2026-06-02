Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio afirma que líder iraniano Khamenei está 'cada vez mais envolvido' no diálogo com os EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/06/2026 12:38

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (2) acreditar que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, está cada vez mais envolvido nas negociações com Washington. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que há indícios de que ele está cada vez mais envolvido, em algum nível", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado. 

"Todas as suas comunicações foram feitas por escrito e por meio de intermediários", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

md-lb/jz/mr/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay