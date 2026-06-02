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Irã planeja funeral de três dias para o falecido líder supremo

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Repórter
02/06/2026 12:38

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O Irã anunciou, nesta terça-feira (2), que realizará um funeral de Estado de três dias para o falecido líder supremo Ali Khamenei, morto nos ataques aéreos iniciais dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra no Oriente Médio. 

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Ali Khamenei, que liderou a República Islâmica por quase 37 anos, foi assassinado em sua casa, no centro de Teerã. Um funeral de Estado inicialmente planejado para 4 de março foi adiado devido à guerra. 

"Um funeral público de três dias foi planejado", disse o vice-prefeito de Teerã, Mohammad Amin Tavakolizadeh, nesta terça-feira, em entrevista à televisão estatal. 

Tavakolizadeh não especificou a data do funeral, mas indicou que poderia ser no início do muharram, o primeiro mês do calendário islâmico, que cai em meados de junho. 

Ele acrescentou que as cerimônias fúnebres serão realizadas em Teerã, assim como nas cidades sagradas de Qom e Mashhad, onde Khamenei será sepultado. 

"Em Teerã, a cerimônia durará pelo menos 24 horas", afirmou Tavakolizadeh, acrescentando que se espera a presença de até 20 milhões de pessoas.

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pdm/ris/pb/ahg/aa

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