Irã planeja funeral de três dias para o falecido líder supremo

O Irã anunciou, nesta terça-feira (2), que realizará um funeral de Estado de três dias para o falecido líder supremo Ali Khamenei, morto nos ataques aéreos iniciais dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra no Oriente Médio.

Ali Khamenei, que liderou a República Islâmica por quase 37 anos, foi assassinado em sua casa, no centro de Teerã. Um funeral de Estado inicialmente planejado para 4 de março foi adiado devido à guerra.

"Um funeral público de três dias foi planejado", disse o vice-prefeito de Teerã, Mohammad Amin Tavakolizadeh, nesta terça-feira, em entrevista à televisão estatal.

Tavakolizadeh não especificou a data do funeral, mas indicou que poderia ser no início do muharram, o primeiro mês do calendário islâmico, que cai em meados de junho.

Ele acrescentou que as cerimônias fúnebres serão realizadas em Teerã, assim como nas cidades sagradas de Qom e Mashhad, onde Khamenei será sepultado.

"Em Teerã, a cerimônia durará pelo menos 24 horas", afirmou Tavakolizadeh, acrescentando que se espera a presença de até 20 milhões de pessoas.

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