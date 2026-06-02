Andreeva e Kostuyk vencem e vão se enfrentar na semifinal de Roland Garros

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, de 19 anos e número 8 do mundo, e a ucraniana Marta Kostyuk (N.15) vão se enfrentar na semifinal de Roland Garros, após vencerem seus jogos de quartas de final nesta terça-feira (2).

Andreeva derrotou com autoridade a veterana romena Sorana Cirstea (N.18) por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3, em apenas 56 minutos de jogo.

Com a vitória, a 34ª em 2026 (recorde no circuito da WTA), a jogadora russa repete sua melhor campanha no torneio parisiense, quando foi semifinalista em 2024. No ano passado, ela caiu uma rodada antes, nas quartas.

Andreeva vem fazendo uma grande temporada de saibro, com o título no torneio de Linz e o vice-campeonato em Madri, além de ter chegado à semifinal em Stuttgart e às quartas em Roma.

Cirstea, de 36 anos, que já anunciou que vai se aposentar ao final da temporada, pouco pôde fazer contra a alta intensidade de uma adversária 17 anos mais jovem, que fechou a primeira parcial com um "pneu" em apenas 22 minutos.

No segundo set, a experiente romena impôs um pouco mais de resistência, chegando a quebrar o serviço de Andreeva, que acabou selando a vitória com três quebras consecutivas.

Na semifinal, Mirra Andreeva vai enfrentar Marta Kostuyk, que eliminou a também ucraniana Elina Svitolina (N.7).

Kostuyk fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 6-2, em uma hora e 52 minutos.

Aos 23 anos, ela vai disputar pela primeira vez uma semifinal de Grand Slam, menos de um mês depois de ter sido campeã do WTA 1000 de Madri, justamente sobre Andreeva.

O duelo contra Svitolina foi equilibrado nos dois primeiros sets, com uma vitória para cada tenista. No terceiro, ambas cometeram muitos erros e não conseguiram confirmar seus serviços nos primeiros games.

Kostuyk finalmente conseguiu manter seu saque no sexto game, sem perder pontos, e na sequência conseguiu uma nova quebra para encaminhar a vitória.

Imediatamente após o término da partida, durante a entrevista em quadra, Kostyuk desabou em lágrimas ao comentar a situação em seu país: "Foi mais uma noite muito difícil na Ucrânia devido aos ataques russos".

"Quero dedicar esta vitória aos ucranianos por sua resiliência", após quatro anos de guerra contra a Rússia.

Apesar da presença nas tribunas de seu marido, o tenista francês Gael Monfils, Svitolina (31 anos) deixou escapar mais uma vez a oportunidade de alcançar a semifinal de Roland Garros pela primeira vez.

Ela havia chegado a Paris como uma das favoritas, após vencer o WTA 1000 de Roma em meados de maio.

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