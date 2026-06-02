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Noruega registra a primavera mais quente de sua história

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Repórter
02/06/2026 11:39

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A Noruega teve a primeira primavera mais quente desde o início dos registros, em 1901, com temperaturas médias 2,1ºC acima da média sazonal, anunciou o instituto de meteorologia nesta terça-feira (2).

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Embora o país escandinavo tenha escapado da onda de calor que afetou a Europa em maio, as temperaturas acima da média em março e abril contribuíram para o recorde, indicou um comunicado do instituto meteorológico.

"O sol é estável demais para explicar a rápida mudança climática atual. Isso só pode ser devido às nossas emissões de combustíveis fósseis", destacou o climatologista Jostein Mamen. 

A última primavera mais quente foi registrada em 2024, quando as temperaturas foram 1,8ºC acima do normal, e a de 2025 foi a segunda mais quente.

O aquecimento foi particularmente notável no norte da Noruega.

Em Svalbard, um arquipélago situado entre a Noruega continental e o Polo Norte, as temperaturas em abril ficaram entre 5 e 6º acima do normal, segundo o instituto.

O Ártico está aquecendo muito mais rápido do que outras regiões devido a um processo conhecido como amplificação ártica.

Segundo a ONU, espera-se que as temperaturas médias globais se mantenham "em níveis recordes ou próximos deles" durante os próximos cinco anos.

O aumento das temperaturas em escala mundial acarreta um maior risco de estresse térmico e fenômenos meteorológicos extremos, como inundações ou secas severas.

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phy/jll/tw/pb/pc/rm/aa

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