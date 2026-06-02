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Ucrânia ordena saída de milhares de civis da região de Kharkiv

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Repórter
02/06/2026 11:17

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As autoridades ucranianas ordenaram nesta terça-feira (2) a saída de mais de 7.000 civis de várias localidades da região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia, no nordeste do país, sinal dos temores diante de um possível avanço russo.

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"Diante da situação de segurança e dos ataques sistemáticos do inimigo, ampliamos a zona de evacuação obrigatória", indicou no Telegram o governador regional, Oleg Siniegubov.

A medida afeta sete localidades e envolve mais de 7.000 pessoas, das quais mais de 1.700 são crianças, precisou.

As autoridades ucranianas ordenam regularmente a saída de civis no leste do país, onde se concentra a maioria dos combates desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, mas com menos frequência em outras áreas.

O Exército russo controla faixas de território de várias dezenas de quilômetros quadrados na fronteira, nas regiões de Kharkiv e da vizinha Sumy, embora seu esforço militar esteja concentrado em outras áreas.

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bur-pop/blb/meb/pc/pb/lm/fp

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