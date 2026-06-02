Trump nomeia chefe de agência federal habitacional como diretor interino de inteligência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira (2) Bill Pulte, chefe da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA) e aliado próximo, que também lidera as gigantes de refinanciamento Fannie Mae e Freddie Mac, como diretor interino de Inteligência Nacional.

Pulte foi nomeado diretor interino para substituir Tulsi Gabbard, que renunciou no final de maio, após sua nomeação em fevereiro de 2025 já ter gerado controvérsia.

Os últimos 15 meses no cargo foram marcados por posições divergentes entre Gabbard e Trump em relação ao conflito com o Irã.

"William tem vasta experiência na gestão das questões mais sensíveis dos Estados Unidos, como a segurança e a solidez dos mercados", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, acrescentando que Pulte continuaria desempenhando suas funções relacionadas ao setor habitacional.

Pulte, de 38 anos, é conhecido por sua firme defesa de Trump, incluindo ataques públicos a seus detratores, o que lhe rendeu o apelido, em alguns veículos da mídia local, de "cão de guarda" do presidente.

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