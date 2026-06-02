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EUA acusa Brasil de práticas comerciais desleais e ameaça impor tarifa de 25%

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AFP
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Repórter
02/06/2026 11:04

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Os Estados Unidos acusaram o Brasil de práticas comerciais desleais em áreas como redes sociais, propriedade intelectual e desmatamento, e ameaçaram impor uma tarifa de 25%, embora com isenções. 

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O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciou uma audiência pública para o dia 6 de julho, antes de sua decisão final. 

O USTR "propôs medidas de resposta para consulta pública, enquanto os Estados Unidos continuam um diálogo intenso com o Brasil para encontrar uma solução", explicou o comunicado divulgado na noite de segunda-feira (1º). 

Washington, que mantém diversas disputas comerciais de longa data com o Brasil, abriu uma investigação com base no Artigo 301 da Lei de Comércio de 1974. 

"Ao longo do último ano, o presidente [Donald] Trump e eu realizamos diversas reuniões construtivas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu gabinete, que se intensificaram nas últimas semanas", afirmou o chefe do USTR, Jamieson Greer. 

"No entanto, continuamos tendo diferenças substanciais sobre como abordar os problemas identificados nesta investigação", concluiu. 

Os Estados Unidos impuseram tarifas ao Brasil, assim como a todos os seus parceiros, em abril do ano passado. 

Em seguida, em resposta ao impacto inflacionário, Trump anunciou, em novembro, isenções para produtos agrícolas como café, carne bovina e tomate.

Na área do comércio digital, Washington acusa tribunais brasileiros de terem emitido "ordens secretas" dirigidas a empresas americanas como X, Meta e Google para suspender "certos conteúdos políticos e perfis de residentes americanos, às vezes a nível mundial". 

O Brasil tem travado uma disputa particular com o bilionário Elon Musk e sua rede social X, que acusa de disseminar notícias falsas, desobedecer ordens judiciais e minar instituições públicas. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu uma investigação contra o empresário em 2024 "por obstrução da justiça" e outros crimes, embora em março deste ano tenha determinado arquivar a investigação. 

"Tribunais brasileiros também responsabilizaram financeiramente empresas americanas de redes sociais por descumprimento dessas ordens", acrescenta o texto.

O USTR também acusa o Brasil de "prejudicar injustamente empresas americanas envolvidas em serviços concorrentes de pagamento eletrônico". 

O Brasil possui seu próprio sistema de pagamento eletrônico instantâneo, o Pix, muito popular no país. 

A lista de supostas violações comerciais também inclui esforços ineficazes no combate à corrupção e supostas práticas comerciais que favorecem o México e a Índia em detrimento dos interesses dos EUA.

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jz/mr/aa/fp

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